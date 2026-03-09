Carta en Washington pide a Gobierno Petro acelerar la extradición de alias ‘Calarcá’

El candidato al Senado de Ohio, Bernie Moreno, habla en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el martes 16 de julio de 2024. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images) / Bill Clark

Caracol Radio, conoció los detalles de una carta que llegó a la Embajada de Colombia en Washington DC. Según pudo conocer este medio, por fuentes cercanas a la Embajada, la misiva está firmada por el senador estadounidense Bernie Moreno quien solicitó al gobierno colombiano avanzar y agilizar la extradición de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, señalado como líder de la organización criminal Estado Mayor de Bloques y Frentes.

En la comunicación, a cuyos detalles tuvo acceso Caracol Radio, el senador republicano menciona el atentado ocurrido en agosto de 2025 en Antioquia, en el que fue destruido un helicóptero Black Hawk y murieron 13 miembros de la Policía Nacional de Colombia. Sobre ese hecho, recuerda que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a los responsables.

El legislador también destaca algunos avances recientes en cooperación judicial entre ambos países, entre ellos el aumento de extradiciones hacia Estados Unidos y el reciente envío del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”. A su juicio, este tipo de acciones refuerzan la coordinación bilateral para enfrentar redes de narcotráfico y crimen transnacional.

Moreno también le dice al Gobierno Petro que ojalá, pronto, esos esfuerzos signifiquen el ingreso de Colombia a la denominada cumbre Escudo de las América, que reunión este fin de semana a más de 12 países en Florida, lugar en el que el presidente Trump recibió a mandatarios para hablar de lucha contra narcotráfico. Este año no fue invitada a Colombia, ni tampoco países como México o Brasil.

El senador Bernie Moreno también expresó preocupación por la seguridad del proceso electoral en Colombia. Aunque celebró que el país haya invitado a observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, advirtió que aún persisten problemas como la violencia contra candidatos, líderes políticos y periodistas, así como la falta de presencia de observadores en zonas rurales vulnerables.

Moreno también señaló que una entidad controlada por el gobierno colombiano mantiene una deuda cercana a 100 millones de dólares con la energética estadounidense Glenfarne Group y pidió resolver el caso para proteger la confianza de los inversionistas.