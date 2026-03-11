China advierte a EEUU de un apocalipsis al estilo “Terminator” por el uso militar de la IA. Getty Images

China advirtió este miércoles al gobierno estadounidense que un uso desmesurado de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar podría sumir al mundo en el apocalipsis de la película “Terminator”, donde las máquinas toman el poder.

Estados Unidos mantiene actualmente un intenso debate ético sobre las aplicaciones militares de la IA. El gobierno del presidente Donald Trump está inmerso en un pulso con la “start-up” estadounidense Anthropic, a la que impuso sanciones.

Esta empresa, especializada en IA, se niega a permitir que el ejército de su país utilice su tecnología sin restricciones, tal y como exige la administración, en particular para la vigilancia masiva de la población o la automatización de ataques y bombardeos con consecuencias mortales.

Según varios medios, los modelos tecnológicos de Anthropic se utilizaron en la preparación de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán que desató una guerra en Oriente Medio.

“Continuar sin límites con la militarización de la inteligencia artificial, utilizarla como instrumento para violar la soberanía de otras naciones, permitir que influya excesivamente en las decisiones bélicas y dejar que los algoritmos tengan poder de vida o muerte sobre los seres humanos no solo socava los fundamentos éticos y las responsabilidades en tiempo de guerra, sino que también corre el riesgo de provocar una pérdida de control tecnológico”, indicó este miércoles Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa chino.

“Una distopía como la que se describe en la película estadounidense ‘Terminator’ podría convertirse algún día en realidad”, subrayó en un comunicado, en respuesta a una pregunta sobre la voluntad de Washington de dar al ejército estadounidense acceso ilimitado a la IA.

“Terminator” se estrenó en 1984, con el actor Arnold Schwarzenegger como protagonista. Describe un futuro apocalíptico en el que, en 2029, unos robots controlados por una inteligencia artificial superior luchan contra los seres humanos.

El Departamento de Defensa estadounidense añadió la semana pasada a Anthropic a su lista de empresas que suponen un “riesgo para la seguridad nacional en materia de suministros” elaborada por el Pentágono, en respuesta a la negativa de la empresa a levantar las restricciones de uso de su IA.

Esta inclusión obliga a todos los proveedores a prescindir inmediatamente de Anthropic y de su asistente de IA generativa Claude en el marco de sus servicios a la dependencia gubernamental.