Aguilera apelará la condena de 8 años por acto sexual violento definida por la Corte

El representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Enrique Aguilera Vides, anunció que apelará la decisión de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró responsable del delito de acto sexual violento y lo condenó a 8 años y 6 meses de prisión.

El congresista aseguró que acata la decisión del alto tribunal, aunque afirmó que no la comparte y que utilizará los recursos legales para controvertirla.

“Por medio del presente comunicado informo a la opinión pública que he sido notificado por la Corte Suprema de Justicia de una decisión en primera instancia en la que se me declara responsable del delito de acto sexual violento. Decisión que respeto, pero no comparto”, señaló Aguilera.

El representante indicó que presentará la apelación ante la instancia correspondiente para defender su inocencia. “Por esta razón, ejerceré los recursos legales correspondientes y presentaré la apelación ante la instancia competente con el propósito de demostrar mi inocencia”.

Asimismo, aseguró que confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos. “Confío plenamente que en el curso del proceso y dentro de las garantías del debido proceso, se esclarecerán los hechos. Continuaré defendiendo mi honor, mi nombre y mi integridad con las pruebas que reposan en el expediente y que demuestran que nunca estuve en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá”.

En el fallo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Aguilera a 102 meses de prisión, equivalentes a 8 años y 6 meses, además de la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

“El alto tribunal resuelve condenar a Modesto Enrique Aguilera Vides como autor del delito de acto sexual violento e imponerle la pena de ciento dos (102) meses de prisión”, señala la decisión.

La Corte también negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que, una vez el fallo quede en firme, se expedirá la orden de captura para que cumpla la condena. Además, deberá pagar una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes.