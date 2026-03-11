Concejo de Moniquirá exige respuestas por colapso del puente El Triunfo, pero citados no asistieron

El colapso del puente El Triunfo se registró el pasado 25 de febrero y a la fecha ninguna autoridad ha dado a conocer los resultados de la investigación sobre lo sucedido / Foto: Caracol Radio.

Moniquirá

El pasado martes 10 de marzo, el Concejo Municipal de Moniquirá adelantó una sesión de control político con el objetivo de conocer las causas que llevaron al colapso del puente vehicular El Triunfo, estructura metálica que se desplomó el 25 de febrero y que conecta a los municipios de San José de Pare y Moniquirá.

A la reunión fueron citados el alcalde Fredy Iovanny Pardo, el secretario de Infraestructura, el secretario de Compras Públicas, el secretario de Infraestructura del Departamento, el contratista de la obra, la interventoría y la consultoría de diseños estructurales. No obstante, ninguno de ellos se presentó. Según la concejal Lina Castillo, algunos enviaron excusas, pero la ausencia generó inconformidad entre los 13 concejales y la comunidad afectada.

“Es un tema muy importante para dos municipios. La comunidad requiere respuestas claras sobre lo que pasó, por qué se desacató la suspensión del contrato, qué ocurrió con las pólizas y quién dio la orden para continuar con los trabajos pese a las advertencias”, señaló Castillo.

El puente El Triunfo se encontraba bajo suspensión contractual al momento del colapso, pero se evidenció la presencia de trabajadores en la obra, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la seguridad laboral y el cumplimiento de las normas.

El cierre de las sesiones ordinarias del Concejo se realizó este martes, por lo que ahora se espera que el alcalde convoque a sesiones extraordinarias para volver a citar a los responsables. De no ser así, las explicaciones tendrían que esperar hasta mayo, cuando se inicie el segundo periodo de sesiones ordinarias.

La comunidad de Moniquirá y San José de Pare continúa a la espera de respuestas concretas sobre las causas del desplome del puente y las responsabilidades de quienes participaron en la obra.