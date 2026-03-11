Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará reparaciones este miércoles 11 de marzo
Mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado en varios puntos de la ciudad.
Trabajos en el sistema de acueducto
La Gerencia de Acueducto realizará cierre por optimización de redes en el siguiente sector:
• Bolívar – Yumbo
En las siguientes vías:
Carrera 1 hasta la carrera 1A, entre la calle 9A y la calle 14.
Carrera 1 Bis entre la calle 10 y la calle 11.
Para estas labores habrá suspensión del servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 11:00 p.m.
EMCALI informó que se dispondrá de carrotanque en la zona para el abastecimiento de la comunidad.
Reparaciones en acueducto
Se realizarán trabajos en:
• Belalcázar: Calle 20 # 17C – 18
• Capri: Calle 5 con carrera 77A
• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 – 63
• Colseguros: Carrera 34 # 10A – 115
• Salomia: Carrera 5 # 55 – 65
Trabajos en el sistema de energía
EMCALI adelantará la instalación de cable ecológico como parte del proceso de modernización de la red en:
• Circuito Alto Menga
Calle 42N entre Av. 6DN y Av. 5N
Barrio La Campiña (comuna 2)
• Circuito La Merced
Calle 30N y calle 34N entre Av. 4 y Av. 2 Bis
Barrio La Merced (comuna 2)
Para estas labores se realizará suspensión del servicio entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Mantenimiento de energía
También se realizará intervención de especies arbóreas en:
• Brisas de Mayo
Carrera 53D Oeste con calle 13
Habrá suspensión del servicio entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.
Reparación de alumbrado público
Se adelantarán reparaciones en:
• Parcelaciones Pance: 18 luminarias
• Valle del Lili: 14 luminarias
• Alto Jordán: 13 luminarias
• Calimio Desepaz: 13 luminarias
• Santa Elena: 8 luminarias
• El Obrero: 8 luminarias
• El Pondaje: 8 luminaria
Más información
Mantenimiento en alcantarillado
Las labores continuarán en:
• Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.
Además, se realizará limpieza de sumideros en el barrio La Paz.
EMCALI reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en las calles, con el fin de evitar taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.