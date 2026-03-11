Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará reparaciones este miércoles 11 de marzo

Trabajos en el sistema de acueducto

La Gerencia de Acueducto realizará cierre por optimización de redes en el siguiente sector:

• Bolívar – Yumbo

En las siguientes vías:

Carrera 1 hasta la carrera 1A, entre la calle 9A y la calle 14.

Carrera 1 Bis entre la calle 10 y la calle 11.

Para estas labores habrá suspensión del servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 11:00 p.m.

EMCALI informó que se dispondrá de carrotanque en la zona para el abastecimiento de la comunidad.

Reparaciones en acueducto

Se realizarán trabajos en:

• Belalcázar: Calle 20 # 17C – 18

• Capri: Calle 5 con carrera 77A

• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 – 63

• Colseguros: Carrera 34 # 10A – 115

• Salomia: Carrera 5 # 55 – 65

Trabajos en el sistema de energía

EMCALI adelantará la instalación de cable ecológico como parte del proceso de modernización de la red en:

• Circuito Alto Menga

Calle 42N entre Av. 6DN y Av. 5N

Barrio La Campiña (comuna 2)

• Circuito La Merced

Calle 30N y calle 34N entre Av. 4 y Av. 2 Bis

Barrio La Merced (comuna 2)

Para estas labores se realizará suspensión del servicio entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Mantenimiento de energía

También se realizará intervención de especies arbóreas en:

• Brisas de Mayo

Carrera 53D Oeste con calle 13

Habrá suspensión del servicio entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Reparación de alumbrado público

Se adelantarán reparaciones en:

• Parcelaciones Pance: 18 luminarias

• Valle del Lili: 14 luminarias

• Alto Jordán: 13 luminarias

• Calimio Desepaz: 13 luminarias

• Santa Elena: 8 luminarias

• El Obrero: 8 luminarias

• El Pondaje: 8 luminaria

Mantenimiento en alcantarillado

Las labores continuarán en:

• Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.

Además, se realizará limpieza de sumideros en el barrio La Paz.

EMCALI reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en las calles, con el fin de evitar taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.