Con 341 maestros y aprendices, se inicia el Primer Ciclo del 2026 del programa “Litoral”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder y la secretaria de Cultura Leydi Higidio, realizan el evento de apertura del programa "Litoral 2026".

Con un manifiesto, titulado “Manos que narran ciudad: Artesanía viva en movimiento” y leído por Johana Villada líder del proceso de transmisión de saberes del Programa Litoral de la Alcaldía de Cali, se lanzó este martes 10 de marzo el Primer Ciclo del 2026 que, a la fecha, más de 250 artesanos y artesanas y 40 talleres han sido fortalecidos.

Con “Una terapia artesanal para Cali”, por Litoral se dio la bienvenida a 30 maestros y maestras y a 150 nuevos aprendices que inician su proceso formativo en oficios como cestería, tejeduría, marroquinería, joyería, trabajo con semillas y chaquiras, mosaico, bordado, así como en técnicas de trabajo en piedra, metales y madera.

La Convocatoria

En la convocatoria abierta del 2026 se inscribieron 341 maestros y aprendices artesanos a través de la plataforma de la Secretaría de Cultura de Cali.

Uno de los objetivos del programa Litoral de la Alcaldía de Cali, es posicionar a la ciudad como casa y guardiana de los oficios artesanales del Pacífico y el suroccidente colombiano.

El programa Litoral busca fortalecer la transmisión intergeneracional y la continuidad de los oficios en la ciudad e Impulsar el desarrollo y la sostenibilidad de los talleres artesanales, fortaleciendo capacidades creativas, productivas y de emprendimiento dentro de la cadena de valor del sector