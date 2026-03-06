Turismo se consolida como segundo generador de divisas en Colombia y supera al café y carbón

El turismo, relacionado con actividades relacionadas con viajes internacionales y transporte aéreo de pasajeros, se consolidó en 2025 como el segundo generador de divisas en Colombia, con ingresos por más de 11 millones de dólares, superando al café y al carbón, lo que representa un aumento de 9,3% frente a 2024.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), las exportaciones de carbón sumaron una cifra cercana a 4.000 millones dólares, mientras que las de café alcanzaron más de 5.000 millones de dólares. En ambos casos, los ingresos quedaron muy por debajo de lo que generó la industria turística en el mismo periodo.

Para la entidad, esto confirma un cambio en la estructura de los ingresos externos del país, donde el turismo empieza a ocupar un lugar cada vez más relevante frente a sectores tradicionales.

La mayor parte de los ingresos provino directamente del gasto de turistas internacionales en el país. De los 11.166 millones de dólares reportados en 2025, 9.000 millones correspondieron al rubro de viajes, es decir, al dinero que los visitantes extranjeros gastan en alojamiento, transporte, gastronomía, comercio y actividades turísticas.

A esto se suman 1.700 millones generados por el transporte aéreo de pasajeros, una actividad que registró el mayor dinamismo del sector con un crecimiento de 14% en comparación con 2024.

Este aumento está relacionado con la mayor conectividad aérea, la apertura de nuevas rutas internacionales y el incremento de viajeros que llegan al país por turismo, negocios o eventos.

Una tendencia de crecimiento

Según explicó Paula Cortés Calle, presidente del gremio, “con este resultado el sector volvió a demostrar su importante peso en la economía colombiana (…) lo que fortalece los ingresos al país” afirmó.

Aunque el petróleo sigue siendo el principal generador de divisas, la diferencia entre ambos sectores se ha reducido. Ya que, en 2025, las exportaciones de petróleo y derivados alcanzaron más de 12.000 millones de dólares, pero registraron una caída del 17% frente al año anterior.

Con ese panorama, el turismo ya representa cerca del 89% del valor de esas exportaciones, ampliando su participación en cinco puntos porcentuales frente a 2024.