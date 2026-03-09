Estos son los sectores de Cali con reparaciones de acueducto y alcantarillado este 9 de marzo
EMCALI realizará trabajos de mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad para mejorar la prestación de los servicios públicos.
Cali
EMCALI informó que este lunes 9 de marzo de 2026 realizará labores de reparación, verificación y mantenimiento en el sistema de acueducto y alcantarillado en varios sectores de Cali, con el fin de optimizar la prestación del servicio a los usuarios.
En cuanto a ACUEDUCTO
Se realizarán reparaciones en los siguientes sectores:
• Alto Jordán: Carrera 94 C # 2 B Oeste 60
• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63
• Capri: Calle 5 con carrera 77 A
• Acopi: Carrera 38 # 14 - 77
Además, se verificará un posible daño en la red de acueducto en:
• Ciudadela Comfenalco: Carrera 1 FN # 77 - 03
En cuanto a ALCANTARILLADO
EMCALI adelantará labores de limpieza de sumideros en el sector de:
• El Poblado II
La empresa también hizo un llamado a la ciudadanía para no arrojar basura a las calles, con el fin de evitar taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.
Más información
Para conocer más detalles sobre las actividades programadas, los usuarios pueden consultar la página oficial de EMCALI.