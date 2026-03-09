Estos son los sectores de Cali con reparaciones de acueducto y alcantarillado este 9 de marzo

Los trabajos de reparación, verificación y mantenimiento en el sistema de acueducto y alcantarillado se realizarán hasta el 9 de marzo. Foto: Emcali

Cali

EMCALI informó que este lunes 9 de marzo de 2026 realizará labores de reparación, verificación y mantenimiento en el sistema de acueducto y alcantarillado en varios sectores de Cali, con el fin de optimizar la prestación del servicio a los usuarios.

En cuanto a ACUEDUCTO

Se realizarán reparaciones en los siguientes sectores:

• Alto Jordán: Carrera 94 C # 2 B Oeste 60

• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63

• Capri: Calle 5 con carrera 77 A

• Acopi: Carrera 38 # 14 - 77

Además, se verificará un posible daño en la red de acueducto en:

• Ciudadela Comfenalco: Carrera 1 FN # 77 - 03

En cuanto a ALCANTARILLADO

EMCALI adelantará labores de limpieza de sumideros en el sector de:

• El Poblado II

La empresa también hizo un llamado a la ciudadanía para no arrojar basura a las calles, con el fin de evitar taponamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Para conocer más detalles sobre las actividades programadas, los usuarios pueden consultar la página oficial de EMCALI.