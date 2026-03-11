Antioquia oficialmente presenta su equipo de Ciclismo Orgullo Paisa

Antioquia

Este 11 de marzo en horas de la mañana, el Gobernador de Antioquia, Adrés Julián Rendón, hizo parte de la presentación oficial del equipo Orgullo Paisa.

Grandes deportistas y jóvenes promesas, harán parte de esta segunda edición. Stefany Cuadrado, ciclista promesa del país, consolidada como la mejor velocista del continente americano, representará también el departamento de Antioquia.

“Hoy es un día donde, una vez más, nosotros tenemos ocasión de presentarle a Colombia a unos talentos en las distintas modalidades, grupos etarios, género, de lo mejor que pueda dar esta tierra”, señaló el mandatario.

La ruta oficial de este reto no ha sido revelada hasta el momento, pero aún así, las autoridades expresaron su confianza en que el equipo obtendrá importantes resultados en las competencias venideras.