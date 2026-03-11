Rionegro estrena “No Cadenas”, película que revive el legado de libertad de Javiera Londoño

Rionegro, Antioquia

La historia y la cultura del Oriente antioqueño llegan a la pantalla grande con una producción hecha por talento local.

Este miércoles 11 de marzo se realizará en Rionegro el estreno de “No Cadenas: Javiera Londoño”, una película que rescata uno de los episodios más significativos de la memoria histórica del territorio.

La producción cinematográfica fue realizada por creadores rionegreros y cuenta con la participación de actores locales, quienes dieron vida a esta historia que busca acercar al público a uno de los legados más importantes de la región.

La película rinde homenaje a Javiera Londoño, una mujer recordada por su valentía y compromiso con la dignidad humana.

¿Quién fue Javiera Londoño?

Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando tomó la decisión de liberar a las personas esclavizadas que trabajaban en sus minas, un acto que la convirtió en una figura pionera en la defensa de la libertad en el territorio, décadas antes de que se decretara oficialmente la abolición de la esclavitud en Colombia.

A través del cine, esta producción busca mantener viva la memoria de su legado y acercar a las nuevas generaciones a una historia que forma parte de la identidad regional.

El estreno también se convierte en un espacio para reconocer el talento artístico del municipio y reafirmar el compromiso con la promoción de la cultura y la memoria histórica en la comunidad.

Invitación a la comunidad

La invitación está abierta para que la comunidad rionegrera y los amantes del cine acompañen este momento especial para la cultura del municipio.

El estreno se realizará en el Auditorio Ricardo Rendón Bravo este miércoles 11 de marzo a las 5:00 p. m.

Desde la administración municipal se continúa impulsando escenarios que fortalecen la cultura, la memoria y el talento local, apostándole a contar las historias que han construido la identidad del territorio.