VIDEO | Así fue la captura de los conocidos como ‘deshuesadores’ de motos en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a tres personas de una presunta red dedicada al comercio ilegal de autopartes, durante un operativo realizado en el barrio La Concordia.

La intervención se desarrolló mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en varios establecimientos del sector automotriz.

Durante el procedimiento las autoridades realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en locales abiertos al público que funcionaban como talleres mecánicos, comercializadores de motocicletas usadas y puntos de venta de autopartes. En los establecimientos, los investigadores evidenciaron irregularidades en los sistemas de identificación de vehículos y piezas.

Como resultado del operativo fueron capturados dos hombres de 28 y 27 años, así como una mujer de 41 años, señalados del delito de falsedad marcaria.

También fueron incautadas tres motocicletas, tres chasis y dos carcasas de motor que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, elementos que presuntamente serían utilizados para la comercialización ilegal de autopartes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero Salazar, señaló que “estas acciones hacen parte de las investigaciones adelantadas para contrarrestar las economías ilegales asociadas al hurto de motocicletas y la venta de autopartes con identificaciones adulteradas”.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras establecen si existe una posible relación de estas actividades con redes dedicadas al hurto de motocicletas.

