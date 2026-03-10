Ciclista muere tras choque con una motocicleta en la calle 45 en Bucaramanga

Bucaramanga

Un ciclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado hacia las 7 de la noche de este lunes 9 de marzo, en la calle 45, a la altura del sector de San Camilo, barrio Campo Hermoso en Bucaramanga.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos en el lugar por algunos testigos, la víctima se vio involucrada en un fuerte choque con una motocicleta y falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto.

Las versiones preliminares señalan que el ciclista habría sido presuntamente arrollado por el motociclista. Sin embargo, las circunstancias exactas del siniestro serán investigadas a profundidad por las autoridades de tránsito.

Al lugar acudieron unidades de tránsito que adelantan las diligencias correspondientes, mientras realizan labores de control vehicular, toda vez, que la situación ha generado una fuerte congestión en este corredor que comunica a Bucaramanga con la vía Chimitá y Girón.

Según algunos vecinos y testigos de los hechos, el ciclista ya estaba a pocos metros de su vivienda, “el señor iba a hacer un cruce, que es realmente muy peligroso, iba a hacer el cruce para ingresar acá a la carrera segunda, porque él vive por esta cuadra, a mitad de cuadra y la moto pues venía subiendo”, señalaron.