Estructura 18 de disidencias Farc en Antioquia ya no está alineada con ‘Calarcá’ sino con ‘Mordisco’

El reciente bombardeo adelantado por las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las Farc en Antioquia se dirigió contra integrantes de la estructura 18 que actualmente está alineada con alias ‘Iván Mordisco’ y no con la facción de alias ‘Calarcá’, tras una ruptura interna dentro del Bloque Magdalena Medio.

De acuerdo con información de inteligencia militar, esta reorganización se produjo luego de movimientos internos dentro de las estructuras 36 y 18, que llevaron a que el componente residual de ese grupo armado decidiera alinearse con ‘Mordisco’, jefe del denominado Estado Mayor Central.

Uno de los factores que habría provocado esta fractura fue la falta de apoyo desde Norte de Santander, zona donde se concentra gran parte de los integrantes del Bloque Magdalena Medio, lo que generó tensiones dentro de esa organización armada.

Ante ese escenario, alias ‘Iván Mordisco’ habría ordenado reforzar esa estructura enviando cerca de 100 integrantes desde Cauca, Nariño y Guaviare, con el objetivo de fortalecer su presencia en Antioquia y el Magdalena Medio.

Según los reportes, la estructura 18 habría recibido cerca de 70 hombres provenientes de Cauca y Nariño, quienes comenzaron a llegar desde junio de 2025 en grupos pequeños de cinco o seis integrantes para evitar ser detectados por las autoridades.

Entre los enviados se encontraba alias ‘Arley’, señalado como cabecilla de comisión, quien habría sido el encargado de coordinar la llegada de estos hombres y articular las acciones entre alias ‘Ramiro’ en la región y ‘Iván Mordisco’.

Este reacomodamiento dentro de las disidencias explicaría por qué las operaciones militares recientes, incluido el bombardeo contra el campamento, se dirigieron contra hombres que hoy responden a ‘Mordisco’ y no a la estructura liderada por ‘Calarcá’.