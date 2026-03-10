Precio del café en Colombia HOY 10 de marzo según la FNC: Leve baja en las cotizaciones

El café es una de las materias primas más importantes dentro de las exportaciones de Colombia. Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares totales, una cifra récord.

Bajo este contexto, los agricultores Colombianos, en búsqueda de hallar los mejores precios para intercambiar sus cargas de café, toman como referencia las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, además de las tasas de cambio del dólar para definir los valores.

Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.

Por esta razón, la entidad cafetera publica a diario un informe oficial que sirve como referencia para la comercialización del café en el país y permite a los caficultores tomar decisiones informadas sobre la venta de su producto.

Precio del café en Colombia para HOY 10 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 10 de marzo se cotizará en 2,198,000 pesos (COP), por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una baja respecto a la semana anterior, cuando la carga se cotizó en $2,223,000 pesos (COP) finalizando la semana.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Este es el valor del grano en las principales ciudades de Colombia a 10 de marzo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy martes 10 son: