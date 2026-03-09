Hable con elPrograma

09 mar 2026 Actualizado 18:05

Santa Marta

Comunidad indígena pide intervención tras tres muertos y varios heridos en Aracataca, Magdalena

Un fuerte combate entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, también conocidas como Los Pachencas y las Autodefensas Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo, volvió a golpear a las comunidades de esta zona.

Comunidad indígena pide intervención tras tres muertos y varios heridos en Aracataca, Magdalena / Cabildo Arhuaco.

Magdalena

Una situación de violencia se registra en la Sierra Nevada, donde enfrentamientos y ataques de grupos armados ilegales han dejado al menos tres personas muertas y diez más gravemente heridas.

Líderes indígenas alertaron que las dificultades de acceso terrestre y las condiciones de seguridad han impedido su traslado a centros asistenciales.

De acuerdo con el reporte de la comunidad, entre las víctimas mortales se encuentra Juan Garavito, miembro del pueblo arhuaco, su hijo, quien falleció debido a una herida que no recibió atención médica, y un menor de seis años que habría sido atacado durante los hechos violentos. Los cuerpos, según denunciaron, permanecen aún en la zona de conflicto debido a la persistencia de los combates.

Es de recordar que la Defensoría del Pueblo informó que urge la apertura de corredor humanitario para atención de heridos civiles e insiste en llamado al cese de combates entre las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo (autodenominado EGC) en Aracataca, Magdalena.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

