En Medellín investigan la muerte de un tatuador que, al parecer, coleccionaba armas

Medellín

Las autoridades hallaron un cadáver dentro de un apartamento en el suroccidente de Medellín que llevaba varios días en el lugar; el alto estado de descomposición fue lo que alertó a los vecinos, que de inmediato informaron a las autoridades que ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo.

El hombre identificado como Jun Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, vivía solo en el apartamento ubicado en Belén Las Playas. Además, según las autoridades, era una persona solitaria y hacía varios días no se reportaba con su familia.

“En el interior de la casa se han hallado elementos, armas, pero de tipo traumático, fusiles de tipo traumático y algunas prendas de uso privativo de la institución. Importante señalar a ustedes que, en versiones o en testimonios preliminares de familiares vecinos, era una persona solitaria que había sido divorciada y que definitivamente, al parecer, era consumidor de estupefacientes”, informó el coronel Juan Sierra, subcomandante de la policía Metropolitana.

Indica que las armas de fuego halladas estaban colgadas en las paredes del inmueble, por lo que se presume que sería un coleccionista de este tipo de armas.

La Fiscalía inició la investigación del caso para esclarecer las causas de su muerte. Y será Medicina Legal la que responda este interrogante.

El hombre en su red social Instagram publicaba fotos de su oficio de tatuador.