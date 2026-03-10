Antioquia activa escuadrón militar y policial para reforzar seguridad en el sur del Valle de Aburrá

Antioquia

La Gobernación de Antioquia activó este martes un nuevo Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura (EMPÁS) que operará en el sur del Valle de Aburrá con el objetivo de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y mejorar la respuesta frente al delito en esta zona del área metropolitana.

El anuncio fue hecho por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante un encuentro con autoridades militares, policiales y alcaldes de los municipios beneficiados.

El mandatario explicó que este es el octavo escuadrón de este tipo en el departamento, una estrategia que busca reforzar el control territorial y la capacidad operativa de las autoridades.

“El objetivo es mejorar la movilidad de soldados y policías para que lleguen a los distintos rincones de Antioquia, especialmente a la ruralidad, con motorizadas, camionetas y dotaciones que van desde material de intendencia hasta drones, antidrones y equipos de comunicación”, afirmó Rendón.

Origen del EMPÁS

El EMPÁS es una unidad integrada por tropas del Ejército Nacional de Colombia y uniformados de la Policía Nacional de Colombia, que trabajan de manera articulada para realizar patrullajes conjuntos, operaciones de control territorial y acciones de reacción frente a hechos delictivos.

De acuerdo con la Gobernación, el escuadrón tendrá presencia en corredores estratégicos y zonas rurales de municipios del sur del Valle de Aburrá, donde se busca prevenir delitos, fortalecer la vigilancia y responder con mayor rapidez ante situaciones que afecten la seguridad ciudadana.

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, aseguró que la dotación entregada permitirá mejorar la capacidad operativa de las tropas desplegadas en el territorio.

“Estas capacidades nos permiten tener una reacción mucho más eficiente, llegar a sitios más apartados y atender el clamor de la población que requiere mayores condiciones de seguridad”, señaló el oficial.

Municipios en donde se implementará la estrategia

Entre los equipos entregados a la Fuerza Pública se encuentran camionetas 4x4, motocicletas, chalecos antibalas, cascos balísticos, radios de comunicación y equipos tecnológicos como drones y sistemas antidrones, que buscan fortalecer las labores de vigilancia y control.

Por su parte, el comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, teniente coronel Alexander Montañez, explicó que la estrategia permitirá intensificar el control territorial en esta zona del área metropolitana.

“Vamos a tener un control territorial permanente, decidido y eficaz en el sur del Valle de Aburrá. No solo vamos a realizar acciones de disuasión del delito, también materializaremos capturas de delincuentes que pretendan aprovechar esta zona para refugiarse”, afirmó.

Financiación y recursos del EMPÁS

La estrategia se financia con recursos de la Tasa de Seguridad, un mecanismo aprobado en el departamento para fortalecer la capacidad logística y operativa de la Fuerza Pública.

Según el gobernador Rendón, el departamento proyecta inversiones cercanas a un billón de pesos con estos recursos, de los cuales ya se han comprometido cerca de 500 mil millones de pesos en dotaciones, infraestructura para las autoridades y tecnología para apoyar las labores de seguridad.

El mandatario señaló que estos recursos también se destinan a proyectos de infraestructura para la convivencia ciudadana y al fortalecimiento de herramientas tecnológicas que permitan complementar el trabajo operativo de soldados y policías.

La Gobernación informó que durante este cuatrienio se proyecta la creación de 17 nuevos escuadrones EMPÁS en diferentes subregiones del departamento, con el objetivo de ampliar la presencia institucional y mejorar la capacidad de reacción frente a los delitos en Antioquia.