Metro de la 80 obligará a demoler puente sobre La Iguaná en la avenida 80

Medellín, Antioquia

La construcción del Metro de la 80 obligará a demoler y reconstruir el puente vehicular sobre la quebrada La Iguaná, ubicado en la avenida 80 a la altura del Éxito de Robledo, una intervención clave para el desarrollo del proyecto de transporte en el occidente de Medellín.

Las obras comenzarán este 11 de marzo de 2026 con el traslado de redes de servicios públicos, paso previo a la demolición de la estructura actual y a la construcción de un nuevo puente con mayor capacidad.

Un puente más amplio para el corredor del Metro de la 80

La administración distrital explicó que la nueva estructura será más amplia, moderna y segura, además de garantizar las condiciones para la futura operación del sistema.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, explicó que la intervención es necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto.

“La demolición del puente sobre la quebrada La Iguaná es un paso clave para avanzar en el proyecto Metro de la 80. La nueva estructura permitirá mejorar la movilidad en este corredor estratégico del occidente de Medellín y garantizar las condiciones para la futura operación del sistema”, señaló.

Las obras incluyen trabajos de cimentación, construcción de apoyos, montaje de la superestructura y adecuación de las vías, con actividades programadas las 24 horas del día.

Cierres viales en la avenida 80

Para ejecutar la intervención se implementarán cierres viales en dos tramos de la avenida 80:

Entre las calles 60 y 62 (costado occidental)Entre las calles 59 y 60 (costado oriental)

Desde el 11 de marzo habrá cierres parciales en horario nocturno, mientras que a partir del 18 de marzo se realizará el cierre total del puente, que se mantendrá hasta nuevo aviso.

Desvíos y cambios en la movilidad del sector

La Secretaría de Movilidad acompañará la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito, que impactará especialmente los barrios San Germán, Los Colores, El Pesebre y Robledo.

Durante las obras se implementarán rutas alternas y semáforos provisionales en los corredores de desvío. Además, se suspenderá temporalmente la ciclorruta de la calle 60 entre las carreras 77B y 80.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, indicó que agentes de tránsito estarán en la zona regulando la circulación.

“Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, planear los viajes con tiempo y priorizar el uso del transporte público para reducir la congestión en este corredor”, afirmó.

La intervención hace parte de las obras estratégicas del Metro de la 80, proyecto que busca transformar la movilidad del occidente de Medellín y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad.