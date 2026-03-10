Luis Suárez, elegido el mejor delantero del mes en el fútbol de Portugal

Luis Javier Suárez continúa recibiendo reconocimientos por sus grandes actuaciones con el Sporting Lisboa en la presente temporada. Por segundo mes consecutivo, el goleador samario fue destacado como el mejor delantero del mes de la Primeira Liga.

A través de las redes sociales del Sporting se anunció que Suárez fue el jugador más votado, siendo destacado como el mejor atacante del campeonato portugués en el mes. "Tras marcar en la #LigaPortugalBetclic de febrero, Luis Suárez es elegido delantero del mes", comunicó su club.

El delantero de la Selección Colombia recibió un porcentaje de votación muy similar al que había conseguido el mes pasado, cuando fue elegido con el 36.28% de los votos, en esta oportunidad alcanzó el 36.20%.

Los números de Luis Javier Suárez por Liga en febrero

Durante el mes de febrero, Luis Javier Suárez disputó cuatro partidos de la Primeira Liga, sumando un total de cinco anotaciones. El samario, que marcó en todos los partidos que jugó en el mes, le convirtió un doblete al Estoril y un gol al Nacional, Porto y Moreirense.

Desde su llegada al Sporting en la presente temporada, Suárez ha disputado 39 partidos en todas las competencias, con un saldo de 31 goles marcados y seis asistencias.

Solo teniendo en cuenta su registro en Liga, ha jugado 24 encuentros, con un saldo de 23 tantos y cinco asistencias. El delantero samario es el goleador del campeonato, superando por tres anotaciones al griego del Benfica, Vangelis Pavlidis.