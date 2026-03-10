Alarma en Sporting de Lisboa y la Selección Colombia: ojo a lo que está pasando con Luis Suárez

Clubes y cuerpos técnicos trabajan constantemente en estrategias para prevenir lesiones y mantener a sus figuras en el mejor estado físico posible. En el Sporting de Lisboa, la atención está puesta en el delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien acumula una alta cantidad de minutos durante la temporada.

El atacante, de 28 años, ha disputado 3.122 minutos de juego en todas las competiciones, una cifra que lo convierte en el futbolista más utilizado por el entrenador Rui Borges. Esta situación ha encendido algunas alertas en el club portugués, especialmente teniendo en cuenta que el colombiano es la principal referencia ofensiva del equipo y suma ya 31 goles en la campaña.

De acuerdo con reportes de la prensa portuguesa, el cuerpo técnico es consciente de la importancia del delantero en los compromisos decisivos que se avecinan. Por eso, aunque Suárez será titular en el duelo frente a Bodø/Glimt en Noruega por la Champions League, la idea sería sustituirlo si el partido permite manejar el resultado con tranquilidad.

La única alternativa natural en el ataque es el joven Rafael Nel, un delantero de 20 años formado en las divisiones inferiores que apenas comienza a ganar minutos en el primer equipo.

La preocupación también surge por la carga reciente de partidos. En los últimos 16 encuentros del Sporting, Suárez solo ha estado ausente en uno, debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. En los otros 15 compromisos ha tenido una participación casi total: únicamente ante Moreirense salió antes del final, tras disputar 77 minutos, mientras que en los demás completó los 90. Incluso en el enfrentamiento contra SC Braga se evidenciaron señales de cansancio en su rendimiento.

El delantero también arrastró recientemente una leve molestia en una de sus rodillas. Aunque el problema no pasó a mayores y pudo recuperarse durante el periodo en el que cumplía su sanción, desde entonces ha vuelto a sumar una importante carga de juego: 197 minutos en apenas tres partidos, dos de ellos completos.

Ante este panorama, el club ya trabaja en un plan para administrar mejor su esfuerzo. En los últimos días el colombiano ha participado menos en los entrenamientos colectivos y ha realizado sesiones específicas de recuperación junto al departamento médico y físico del equipo.