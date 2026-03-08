Así quedó Luis Javier Suárez en la tabla de goleadores de Portugal tras su nuevo gol con Sporting

Luis Javier Suárez continúa destacándose en la Liga de Portugal, firmando una temporada sobresaliente en el fútbol portugués y llamando la atención de otros grandes clubes europeos.

El atacante samario suma 23 goles en 24 partidos de Liga, cifras que lo consolidan como uno de los máximos referentes ofensivos del campeonato.

En el más reciente compromiso frente al Sporting Braga, el colombiano fue protagonista al provocar un penal y encargarse él mismo de ejecutarlo al minuto 45+2, poniendo en ventaja al Sporting.

Con este resultado, el conjunto de Lisboa alcanzó los 62 puntos en la tabla de posiciones y se mantiene a tres unidades del líder, el Porto, en la lucha por el título.

En el plano individual, Luis Javier Suárez sigue ampliando su ventaja en la tabla de goleadores del campeonato con 23 anotaciones, superando al delantero griego Vangelis Pavlidis, quien registra 20 goles en la temporada.

Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez / Sporting CP / 23 goles

Vangelis Pavlidis / Benfica / 20 goles

Yanis Begraoui / Estoril / 17 goles

Rodrigo Zalazar / Braga / 14 goles

Samu Omorodion / Porto / 13 goles

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suarez?

El colombiano volverá a ver minutos cuando juegue los octavos de final de la Champions League, donde su equipo estará visitando al Bodo Glimt, el miércoles 11 de marzo a las 3:00 p.m. (Hora Colombia).