Kompany resaltó el valor de Luis Díaz no solo por sus números: emotiva confesión en Bayern Múnich

El Bayern Múnich se prepara para iniciar su camino en las fases eliminatorias de la Champions League con el objetivo claro de avanzar hacia la final en Budapest. Su primer reto será ante Atalanta, que llega motivado tras dejar en el camino a Borussia Dortmund en la ronda previa.

En la antesala del compromiso en Bérgamo, el entrenador del conjunto alemán, Vincent Kompany, habló en rueda de prensa y volvió a destacar el papel de Luis Díaz dentro del equipo. El técnico belga resaltó no solo el aporte estadístico del colombiano, sino también su capacidad para influir en la dinámica del juego y representar la mentalidad competitiva del club.

“Lucho Díaz lo ha hecho muy bien en cuanto a números, esto es evidente y fácil que todos coincidan en su valor para el equipo, creo que es mucho más que eso , creo que es un jugador con calidad en el caos”, mencionó Kompany.

Le puede interesar: Fabián Bustos sobre la ausencia Falcao en Millonarios: ¿Qué lesión tiene y cuándo volverá a jugar?

Kompany explicó que el extremo cafetero aporta algo especial en momentos de desorden en el partido, una cualidad que él mismo define como “creatividad dentro del caos”. Según el entrenador, esa capacidad de Díaz para luchar cada balón y buscar constantemente generar peligro transmite el mensaje que el Bayern quiere reflejar en el campo.

Lea aquí también: Millonarios vence a Cúcuta y obtiene su tercer triunfo consecutivo

“Siempre lo digo con Lucho, le llamo ‘creatividad en el caos’, pero lo que me encanta de él es que el mensaje que transmite cuando juega es también una parte importante del mensaje que somos como equipo.Siempre luchando, siempre intentando conseguir algo”, agregó.

Los números respaldan el impacto del colombiano en su primera temporada con el club bávaro. Desde su llegada ha disputado 35 partidos en todas las competiciones, en los que suma 20 goles y 16 asistencias , cifras que lo convierten en uno de los jugadores más influyentes del plantel.

Para Kompany, más allá de los registros ofensivos, la actitud del atacante es lo que más valor aporta al equipo. El técnico aseguró que tener a Díaz en la plantilla ha sido un verdadero privilegio, ya que su hambre competitiva y su entrega representan exactamente el tipo de fútbol que busca el Bayern.

“Lucho nos da una imagen muy clara de un equipo con hambre de todo y que lucha por marcar goles y por todo lo que se hace en términos de asistencias y en muchos otros sentidos. Pero no es el único mensaje que ha transmitido esta temporada, ha sido un placer tenerlo con nosotros”, concluyó.

Le puede interesar: Referente sudamericano del Bayern Múnich, sorprendido con Luis Díaz: “Parece que está acá hace años”

El partido de ida entre Atalanta y Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League se jugará este martes diez de Marzo a las 3:00 p. m. en el Stadio di Bérgamo, mientras que el encuentro de vuelta se disputará la próxima semana en Alemania, donde se definirá el clasificado a los cuartos de final.