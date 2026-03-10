Nuevo Centro de Rehabilitación para personas en condición de discapacidad en Los Patios. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Norte de Santander

Con una inversión de 4.700 millones de pesos, el gobernador de Norte de Santander anunció el nuevo Centro de Rehabilitación para las personas en condición de discapacidad que tendrá el municipio de Los Patios.

“El municipio de Los Patios va a tener un Centro de Rehabilitación para todas las personas que están en condición de discapacidad, en donde no solamente se atenderán las terapias, sino que también se contará con unos espacios para los emprendimientos y unos espacios para el arte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre”, dijo William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

Más información La Procuraduría sancionó al exalcalde de La Esperanza, Norte de Santander

Indicó el mandatario que “este Centro de Rehabilitación tiene recursos de la Alcaldía de Los Patios, la Gobernación de Norte de Santander y va a permitir hacer un gran aporte social a una comunidad que en muchos casos no tiene la forma y la oportunidad para recibir una atención ideal. No solamente esa persona, sino también sus familiares”.

A pesar que el tiempo de entrega de este proyecto está para dentro de 10 meses, Villamizar pidió que se haga antes y que para el mes de diciembre del presente año, los patiences ya cuenten con este espacio.

El mandatario regional recordó que esta no es la única obra que viene para el municipio del Área Metropolitana, sino que también se tiene en proyección el intercambiador de Pinar del Rio con una inversión cercana a los 55 mil millones de pesos; el acueducto El Corozal y California, que con una inversión de 15 mil millones beneficiaría a estos sectores; está también la construcción del Megacolegio Fe y Alegría, que ya cuenta con un avance del 70%, entre otras.