Alejandra Omaña asegura que trabajará desde el Senado por las mujeres más vulnerables del país

Norte de Santander

Después de las elecciones del pasado domingo 8 de marzo, Norte de Santander queda con una importante representación femenina en el Congreso de la República: dos mujeres al Senado y dos mujeres a la Cámara de Representantes.

Una de las nuevas senadoras del departamento fronterizo es Alejandra Omaña, reconocida por su contenido para adultos a través de plataformas digitales.

Y fue justamente esta actividad la que la motivó a aspirar para llegar al Congreso, logrando su objetivo.

“Estábamos quizás en shock porque era la primera vez que participamos de un cargo de elección popular, pero ya hoy asimilamos la noticia y sabemos que lo que viene es una responsabilidad muy grande. Entonces desde ya estamos organizando nuestra agenda de trabajo porque vamos a llegar a trabajar con muchísima fuerza y a ganarnos más el cariño de la gente", dijo Alejandra en su diálogo con Caracol Radio.

Resaltó que su enfoque, desde el Congreso de la República, será trabajar por las mujeres más vulnerables, aquellas que son explotadas sexualmente, madres cabeza de familia, entre otras.

“Yo tengo una agenda de trabajo desde hace bastante tiempo en defensa de los derechos de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas en el país, que son diferentes modalidades, modelaje webcam, creación de contenido, pornografía, trabajo sexual que involucra por lo menos a unas 500.000 mujeres en el país que han sido muy estigmatizadas, muy señaladas por la sociedad e incluso por las mismas instituciones y que son mujeres víctimas de múltiples formas de violencia basada en género”.

Aseguró que “la intención de llegar al Congreso era poder regular las actividades sexuales pagas en el país”.

Omaña enfatizó que su trabajo va a tener un impacto contundente en la ciudad de Cúcuta y la zona de frontera, teniendo en cuenta los innumerables casos de violencia y explotación sexual que se vive en esta región del país.

“En Cúcuta va a ser muy contundente el trabajo que hagamos porque tenemos unas cifras muy altas de violencia en los estudios de modelos de webcam, de violencias hacia las mujeres en general, de temas de trata de personas también y explotación sexual, son demasiadas las cifras que hay (...) vamos a hacer un trabajo muy intenso en Norte Santander”.

Pidió unión a los otros once congresistas elegidos por Norte de Santander, resaltando que es importante trabajar en equipo para que el departamento sienta la representación de sus parlamentarios.