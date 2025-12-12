La alcaldía de Armenia adjudicó contrato de renovación de red semafórica ¿Cuánta es la inversión?

Armenia

Uno de los temas más complejos en movilidad en la ciudad tiene que ver con el servicio intermitente de los semáforos y por eso la necesidad de renovarlos.

Precisamente la Alcaldía de Armenia adjudicó a la Unión Temporal Semaforización y Movilidad S&S Armenia, el contrato de suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de semaforización para Armenia, con el que se modernizarán las intersecciones y se implementará un moderno centro de control de tráfico.

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño indicó que ya cuentan con el contrato de obra e interventoría lo que genera la garantía para dar inicio al importante proyecto.

“Tenemos una gran noticia para la ciudad y es que ya tenemos adjudicados el contrato de obra y el contrato de interventoría, la cual también es necesario y obligatorio por la cuantía de de estos contratos y esto lo que nos garantiza es que ya vamos a poder dar inicio a este importante proyecto en la ciudad de Armenia. En este momento nos encontramos ya en la legalización de los de los contratos para poder iniciar la implementación del proyecto en este mes de de diciembre", mencionó.

Añadió: “Todos los semáforos que hoy tenemos en Armenia los vamos a modernizar, se van a a pintar postes, se van a cambiar postes los que estén en malas condiciones, se van a cambiar todos los módulos de los semáforos, la tecnología obviamente también de los controladores va a ser una una tecnología nueva, dispositivos sonoros para personas que tengan una discapacidad auditiva y todo esto obviamente pues nos nos da un avance muy grande en temas de tecnología frente a la movilidad y a la red semafórica".

Aseguró que esperan iniciar la implementación en el mes de diciembre donde poco a poco se verá la modernización pues es un proyecto con plazo de 18 meses donde se espera en el 2027 sea entregado en su totalidad.

Desde la alcaldía de la ciudad informaron que 87 % del sistema actual fue instalado en 2005, el 8 % entre 2014 y 2015, y solo el 5 % en 2022. Todas estas intersecciones serán modernizadas a través de este proyecto, que se ejecutará en 19 meses. De otro lado, El centro de control para la gestión de semaforización, estará ubicado en la carrera 19 con calle 22.

Es importante mencionar que la red semafórica de Armenia cuenta con 70 intersecciones, las cuales están controladas por equipos que tienen un funcionamiento aislado y sin sincronización, lo que ocasiona que la red semafórica no se pueda coordinar, con consecuencias como el congestionamiento e imposibilidad para gestión adecuada del tránsito y transporte público.