“Una fuerza veinte veces mayor”: Trump lanza una nueva amenaza a Irán por el estrecho de Ormuz

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Irán en relación al alza de los precios de petróleo, en medio de la interrupción del tráfico marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos le golpeará veinte veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Asimismo, Trump advirtió que Washington planea eliminar “objetivos fácilmente destruibles” que harán prácticamente imposible que “Irán vuelva a reconstruirse como nación”. “La muerte, el fuego y la furia se abatirán sobre ellos, pero espero y rezo para que eso no suceda. Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas aquellas naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz. Esperamos que sea un gesto muy apreciado”, añadió.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que permitirá el paso por el estrecho a cualquier país que expulse a los embajadores de EE.UU. e Israel.

El tráfico por el estrecho de Ormuz quedó casi paralizado después de que el CGRI amenazara con atacar a cualquier barco que intente cruzar la vía fluvial que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, por donde transita alrededor de una quinta parte de los envíos globales de petróleo y gas.

Esa advertencia responde a la agresión realizada por fuerzas estadounidense e israelíes contra la nación persa.

La situación en Oriente Medio ha hecho disparar los precios de petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada.