Irán promete una respuesta “ojo por ojo” a los ataque contra su infraestructura

El presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta “ojo por ojo, diente por diente” a cualquier ataque contra la infraestructura del país.

“Hoy combatimos ojo por ojo, diente por diente, sin compromiso ni excepción, y si atacan nuestras infraestructuras, también atacaremos las suyas”, escribió en X Qalibaf.

