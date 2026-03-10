Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 17:08

Irán promete una respuesta “ojo por ojo” a los ataque contra su infraestructura

Irán advirtió que responderá con la misma intensidad a cualquier ataque contra su infraestructura.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

AFP

El presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta “ojo por ojo, diente por diente” a cualquier ataque contra la infraestructura del país.

“Hoy combatimos ojo por ojo, diente por diente, sin compromiso ni excepción, y si atacan nuestras infraestructuras, también atacaremos las suyas”, escribió en X Qalibaf.

