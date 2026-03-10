Irán promete una respuesta “ojo por ojo” a los ataque contra su infraestructura
Irán advirtió que responderá con la misma intensidad a cualquier ataque contra su infraestructura.
El presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta “ojo por ojo, diente por diente” a cualquier ataque contra la infraestructura del país.
“Hoy combatimos ojo por ojo, diente por diente, sin compromiso ni excepción, y si atacan nuestras infraestructuras, también atacaremos las suyas”, escribió en X Qalibaf.
Le puede interesar: Dispararon contra un consulado de EEUU en Canadá
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio