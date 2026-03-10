Hable con elPrograma

¿Guerra en Irán puede beneficiar la importación de crudo desde Venezuela? Analista explica

Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía en el Instituto Baker en Houston, analizó en 6AM W el papel que juega Venezuela en medio de la crisis que se vive en Medio Oriente.

Lina María Vegavegacabravegacabra

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

