¿Guerra en Irán puede beneficiar la importación de crudo desde Venezuela? Analista explica
Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía en el Instituto Baker en Houston, analizó en 6AM W el papel que juega Venezuela en medio de la crisis que se vive en Medio Oriente.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...