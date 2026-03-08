ETB avanza en alianza con DirecTV para darle contratos de TV, tras notificación a la SIC

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y DirecTV avanzan en la implementación de una alianza que contempla la transferencia de los contratos de televisión de ETB a la compañía de televisión satelital, en una operación que busca fortalecer la oferta de contenidos y entretenimiento para los usuarios.

El acuerdo ya completó su primera etapa regulatoria, correspondiente a la notificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), trámite requerido dentro de este tipo de procesos empresariales en el país.

Según una fuente cercana al proceso, tras este paso ambas compañías continúan trabajando en la puesta en marcha del acuerdo. “La alianza culminó su primera etapa, el trámite normal de notificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los equipos de ambas compañías se encuentran enfocados en las siguientes fases de implementación de la alianza para lograr llevar a las pantallas de los usuarios la mejor experiencia de entretenimiento e información”, señaló.

Este movimiento se da en medio de la estrategia de ETB de fortalecer su portafolio de servicios y ajustar su modelo de negocio en el mercado de telecomunicaciones, en el que la compañía busca enfocarse en áreas como conectividad y fibra óptica, mientras explora alianzas que permitan robustecer su oferta de contenidos para los clientes.