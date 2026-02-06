Visiones de Territorio 2026: Un reto para que los estudiantes le apuesten al futuro de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Medellín ha decidido transformar la manera en que se concibe el espacio público en la ciudad y su infraestructura urbana, por ello, se ha anunciado la convocatoria oficial de: “Visiones de Territorio 2026″, esto con la Veeduría Ciudadana Repensando Medellín, en alianza con el CESCA (Colectivo de Estudiantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos).

Este reto es una invitación para aquellos estudiantes que cursen los últimos semestres de Arquitectura, Ingeniería Civil, Diseño y Urbanismo, también como arquitector junior. Esta edición tendrá 9 millones como premio a las mejores propuestas de intervención en el sector de Conquistadores, en la articulación entre la Quebrada La Picacha y el Río Medellín.

¿Cuál es el eje central del reto?

Uno de los ejes centrales del reto es la innovación en gestión hídrica. Los participantes deberán explorar soluciones que permitan reducir la energía del agua aprovechando la misma corriente, con el fin de evitar riesgos asociados a inundaciones y demostrar que es posible utilizar estos espacios de servicio sin afectar el desarrollo urbano ni comprometer el medio ambiente.

Este enfoque pretende posicionarse como un proyecto piloto para el área metropolitana y el país. Las mejores propuestas serán evaluadas por un jurado experto conformado por representantes de la Veeduría Ciudadana repensando Medellín, autoridades ambientales y especialistas independientes.

Inscríbase hasta el 15 de febrero de 2026 en el siguiente link: https://forms.gle/W1fwq7vBUQcoJhnt9 o escribir al correo electrónico visionesdeterritorio@gmail.com.