Transpiedecuesta alista nueva flota de buses para el Sitme

Bucaramanga

La empresa de transportes, Transpiedecuesta está a punto de marcar un hito dentro de la historia del sistema integrado, Sitme, el antiguo Metrolínea.

Fuentes de Caracol Radio confirmaron que la compañía tendrá 11 vehículos duales y homologados que van a desplazarse por el carril exclusivo entre Piedecuesta y Bucaramanga y viceversa.

Esos buses tendrán puertas a la derecha y a la izquierda para recoger pasajeros en las paradas tradicionales y en los portales del sistema.

Los buses que se usarán en esta nueva fase son carrozados en un taller de la compañía en Piedecuesta.

Promotores del Oriente, uno de los concesionarios de la región ha invitado al acto de entrega oficial de la primera flota metropolitana con tecnología Euro 6.

La empresa señala que “es un paso importante hacia una movilidad más limpia y sostenible para nuestra región”.

El concesionario informó que esta es una nueva generación de buses Volkswagen.