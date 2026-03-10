Hay nuevos problemas para normalizar el servicio de luz en el sur de Santander

Bucaramanga

La Empresa Electrificadora de Santander reportó que hay nuevos inconvenientes dentro del plan elaborado para normalizar el servicio de energía en varios municipios de la provincia de Vélez en Santander.

La compañía informó que “fue necesario interrumpir la programación especial del servicio en el sur del departamento para los días 9 y 10 de marzo, debido a sobrecargas en el sistema”.

Voceros de Essa indicaron que “realiza las maniobras necesarias para brindar el servicio de energía a la mayor cantidad de usuarios posibles”.

Agregaron que “el sistema ha registrado consumos que superan los niveles promedio, provocando una sobrecarga y alertando sobre una posible afectación mayor”.

La invitación de la empresa a los usuarios de esta zona del departamento que cuentan con servicio de energía eléctrica es que hagan un consumo responsable y eficiente con el fin de mantener la estabilidad del sistema.

La empresa informa que “avanza de la forma más rápida y segura posible en la puesta en operación del transformador de 115.000 voltios en la Subestación Barbosa, que permitirá el restablecimiento progresivo del servicio de energía en todo el territorio”.