Siguen las sanciones por consumo de drogas en parques de Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga

Luego de que la alcaldía de Bucaramanga realizara las modificaciones pertinentes y volviera a expedir el decreto que prohíbe el consumo de estupefacientes en parques y lugares cercanos a instituciones educativas, las sanciones continúan y a la fecha ya van más de tres mil comparendos.

Según reportó el secretario del interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratali, "hoy ya tenemos más de 3.000 comparendos en diferentes zonas de la ciudad de personas que consumían sustancias psicoactivas en donde no lo deben hacer. Por eso mismo estamos avanzando".

Agregó el funcionario que la expedición de este tipo de decretos han funcionado en el municipio y que otro de los que ya ha dado resultados es el de la prohibición de botar residuos sólidos en zonas no permitidas ya deja más de 15 sanciones.

“Yo creo que si todos aportamos el granito de arena, la ciudad y los indicadores de la ciudad mejorarán”, enfatizó el secretario.