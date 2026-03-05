Irán descarta buscar cese al fuego mientras Trump pide tener voz en la elección del próximo ayatolá

Estados Unidos atacó a Irán: Donald Trump confirma que fue contra tres instalaciones nucleares

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo a NBC News que la república islámica no pide un cese al fuego ni negociaciones con Estados Unidos, y agregó que Irán no tiene planes de cerrar el estrecho de Ormuz por ahora.

“No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos (...) Hemos negociado con ellos dos veces y en ambas ocasiones nos atacaron en medio de las negociaciones”, declaró Araqchi, quien afirmó que Irán está listo para contrarrestar una invasión terrestre -la cual dijo sería un “desastre” para sus enemigos-.

En cuanto al estratégico estrecho de Ormuz, “no tenemos intención de cerrarlo por ahora, pero a medida que la guerra continúe, consideraremos todas las posibilidades”, agregó el canciller.

Trump pide voz en elección del nuevo líder supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio que cumple ya seis días se extiende más allá de la región.

La declaracion de Trump ocurrió mientras crecen los rumores de que el hijo de Jamenei sería el sucesor directo. Sobre esto Trump ya comentó asegurando que no es un candidato aceptable.

En contexto: Mojtaba Jamenei, el principal candidato a ser líder supremo

“El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy”, dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Sus comentarios implican una disposición a trabajar con alguien desde dentro de la república islámica en lugar de buscar derrocar al gobierno, que ha sido un enemigo declarado de Estados Unidos desde que la revolución islámica de 1979 derrocó al sah prooccidental.

Ataques en la región

El impacto de la guerra llegó hasta las costas de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó el miércoles un buque de guerra iraní, y a Azerbaiyán, que amenazó con tomar represalias después de que un dron alcanzó un aeropuerto.

El ejército iraní negó haber disparado drones contra ese país del Cáucaso y acusó a Israel.

Israel ordenó el jueves evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, desatando una huida masiva de habitantes.

El movimiento islamista libanés aliado de Irán entró en el conflicto el lunes cuando lanzó ataques contra Israel para vengar la muerte de Jamenei. Israel respondió con bombardeos y sus tropas entraron en varias localidades fronterizas de Líbano el miércoles.

Las autoridades libanesas contabilizaron al menos 102 muertos, 638 heridos y al menos 90.000 desplazados desde el lunes.

Washington respalda una ofensiva kurda

Otra señal de que el conflicto bélico se extendió, Irán afirmó haber atacado a grupos kurdos con sede en Irak y dijo que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

Trump declaró que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor”, señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters. Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

La lista de países que participan, aunque sea indirectamente en la contienda, también crece.

Australia desplegó dos aviones militares en la zona, España anunció el envío de una fragata a Chipre e Italia decidió enviar defensa aérea a los países del Golfo.