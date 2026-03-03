Desmantelan laboratorio para la producción de estupefacientes en una vivienda de Villa del Rosario. / Foto: MECUC.

Villa del Rosario

Las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta lograron desmantelar un laboratorio para el procesamiento de coca en una vivienda del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Según lo reportaron las autoridades, gracias a un operativo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal lograron el desmantelamiento de un centro de procesamiento de alcaloides ubicado en el barrio Montevideo, que generaba rentas ilegales estimadas en $30.000.000 millones de pesos mensuales.

“La criminalidad no tiene límite, en este caso, los delincuentes se valían de unos aromatizantes, esencias fuertes para disimular este olor que produce un laboratorio de estupefacientes por los diferentes químicos que son utilizados, en ese orden, todas las personas que vivían alrededor no se percataban de lo que se estaba planeando o se estaba realizando en este centro de acopio”, dijo el coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Durante el operativo no se logró la captura de ninguna persona, según el reporte de las autoridades, porque no había nadie en la vivienda al momento del operativo. Sin embargo, el subcomandante de la metropolitana advirtió que “se está investigando, por lo menos el dueño de la residencia que está vinculada y vamos a aplicar la extensión de dominio”.

Este laboratorio contaba con una capacidad de producción de hasta 10 kilogramos de base de coca al mes.

Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio de las acciones penales correspondientes.