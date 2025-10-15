“Nos metieron ese embuchado y nos dinamitó la consulta”: Gustavo Bolívar sobre Daniel Quintero

Con una frase contundente alrededor de la crisis interna que vive el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar se refirió a la efímera candidatura de Daniel Quintero. En entrevista con Caracol Radio, el excandidato presidencial no ahorró críticas al afirmar que la inclusión del exalcalde de Medellín fue un elemento disruptivo que "nos dinamitó la consulta" de la coalición de gobierno.

La salida de Daniel Quintero de la consulta interpartidista no ha calmado las aguas, sino que ha dejado al descubierto las profundas tensiones y los graves riesgos jurídicos que, según Bolívar, aún acechan al proceso y podrían dejar al Pacto Histórico sin opciones en la consulta del Frente Amplio de marzo.

“Nos metieron ese embuchado”: la crítica directa a la inclusión de Quintero

Al analizar el convulso momento, Bolívar fue directo. “Como nos habían dicho que esta era una consulta de la izquierda, del progresismo, y nos metieron ese embuchado acá, pues nos dinamitó la consulta de la izquierda“, declaró el senador, sin rodeos.

Cuando Vanessa de la Torre le preguntó a quiénes se refería con “nos metieron”, Bolívar aclaró: "Pues no sé, porque esas decisiones las toma en colectivo el Pacto Histórico, son varios partidos y aceptaron una persona que no era del Pacto Histórico, y que además tenía todos esos líos jurídicos".

Bolívar acusa a Quintero de no tener coherencia ética y ser corrupto

La entrevista también develó las razones personales detrás de la propia salida de Gustavo Bolívar de la contienda días antes. El senador lo justificó como un “acto de coherencia ética", ligado directamente a la presencia de Daniel Quintero.

“El ganador de la consulta, perdón, los que no ganaran la consulta están obligados a apoyar a quien ganara la consulta. Y ante la posibilidad de que ganara Quintero, a mí se me hacía muy difícil apoyar a un candidato con todos esos ruidos de corrupción que tiene. Con un juicio pendiente, ahora con el hermano también metido en temas de contratación. Hay mucho ruido“, explicó Bolívar.

Y añadió: “Se me hacía muy difícil luchando contra la corrupción toda la vida, dejar mi vida cómoda para venir a luchar contra la corrupción en Colombia y tener que haber cargado el maletín a una persona que tiene todas esas sombras encima“. Con esta poderosa metáfora, el senador dejó clara su postura intransigente frente a lo que percibe como una mancha ética para la coalición.

Un “alto riesgo jurídico” que persiste

Más allá de la polémica por Daniel Quintero, Bolívar alertó que el problema de fondo no se ha solucionado. La falta de una personería jurídica con plenos derechos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) convierte la consulta, en su opinión, en un polvorín jurídico.

“Como no existe ese partido, pues entonces ya no es una consulta partidista, sino se volvería una consulta interpartidista, y ahí hay un riesgo jurídico muy alto, de que el candidato que gane la consulta ya no pueda ir a marzo", advirtió. Este escenario, según su análisis, “partiría la intención de unidad” que tenía el Pacto Histórico, forzando al ganador a ir directamente a primera vuelta, sin pasar por la consulta del Frente Amplio.

Bolívar fue más allá en sus críticas al CNE, acusándolo de tener la intención de “romper la unidad del Pacto Histórico”. Sostuvo que el órgano electoral les entregó una personería condicionada con plazos imposibles de cumplir, una jugada que, a su juicio, ha sido deliberada.

¿Y el futuro de Bolívar?

Respecto a su aspiración presidencial, Gustavo Bolívar se mostró expectante. Reveló que su plan B era lanzarse por fuera del pacto si Daniel Quintero ganaba, para asegurar una representación de la izquierda tradicional. Sin embargo, con la salida del exalcalde, ese escambio cambia.

“Al no estar Quintero acá... si llegara a haber una consulta entre Carolina [Corcho] e Iván [Cepeda], pues toca mirar a ver si alguno de los dos la gana, yo los apoyo, yo no tengo problema con eso", afirmó, señalando que ahora cualquiera de los dos candidatos restantes lo representa.