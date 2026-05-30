MinComercio responde a la decisión del presidente Noboa sobre la eliminación de aranceles a Colombia

Tras la conversación entre el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa que tuvo un punto importante sobre la eliminación de la subida de los aranceles para Colombia, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales respondió a estas declaraciones del presidente de Ecuador, asegurando que es una decisión “política comercial” y sostuvo que el levantamiento de las medidas obedeció a factores jurídicos e institucionales más amplios.

“Resulta llamativo que una decisión de política comercial de un Estado sea presentada como el resultado de una conversación con un actor que no ejerce funciones de gobierno”, dijo la ministra en su cuenta de X.

También explicó que la Comunidad Andina había advertido que “los aranceles eran incompatibles” con los compromisos del Acuerdo de Cartagena y por eso, solicitaron una corrección. Agregó que organismos internacionales alertaron sobre los efectos económicos que estas medidas podían generar.

“La Comunidad Andina había advertido sobre la incompatibilidad de estas medidas con los compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena y ordenado su corrección. Al mismo tiempo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional advirtieron a Ecuador sobre los riesgos económicos y los efectos que decisiones de esta naturaleza pueden generar sobre la confianza y la previsibilidad del entorno económico”, dijo la funcionaria.

“Durante varios meses, los aranceles afectaron a empresarios, comunidades y cadenas productivas”: MinComercio

La ministra afirmó que durante varios meses los aranceles afectaron a empresarios, cadenas productivas y comunidades de frontera de ambos países y por eso, el Gobierno acudió a la Comunidad Andina para defender estos sectores afectados.

“Durante meses, una decisión unilateral del Gobierno ecuatoriano afectó el tejido empresarial, alteró cadenas productivas y generó costos para las comunidades de frontera de ambos países”, agregó.

Finalmente, la funcionaria reiteró que, “el camino debe ser el respeto a los acuerdos internacionales y la integración regional”.