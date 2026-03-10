Capturado en el centro de Medellín alias ‘El Tío’, cabecilla del grupo delincuencial “El Coco”

Medellín, Antioquia

El Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad de Medellín, capturó en el centro de la ciudad a Carlos Andrés Piedrahita Mazo, alias ‘El Tío’, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

El individuo, de 46 años, contaba con un historial criminal de aproximadamente 22 años, con antecedentes judiciales y una condena de 13 años de prisión tras ser vencido en juicio por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Recuperó su libertad en el año 2016.

Injerencia criminal sectorizada

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la estructura criminal “El Coco”, previamente denominada “Los Tobón”, es ampliamente reconocida en la ciudad y tiene injerencia principalmente en el sector centroccidental de la capital antioqueña.

“Era el cabecilla de esta organización que, tenía injerencia principalmente en las comunas 11, 12 y 13, en barrios como Santa Lucía, La Floresta, El Danubio, Santa Rosa de Lima, La América, La Divisa, Juan 23, La Quiebra, La Metropolitana y La Pradera”, señaló Villa.

Según las autoridades, este sujeto ordenaba cobros extorsivos al transporte formal e informal, así como a la comunidad y a comerciantes, con montos entre los 50.000 y 80.000 pesos. Todo ese dinero pasaba a alimentar la economía criminal de la estructura.

Asimismo, se adelantan verificaciones de un posible lavado de activos a través de actividades comerciales como la compraventa de vehículos de alta gama.

“Se tienen algunos indicios sobre posible lavado de activos en el marco de actividades comerciales como la compraventa de vehículos de alta gama. De hecho, él fue capturado en un vehículo de alta gama por aquí en el centro de la ciudad y solía, precisamente gracias también a esas compraventas, ir cambiando cada ciertos meses de vehículo de alta gama para pasar desapercibido”, informó el secretario.

Otras investigaciones

De igual manera, se investiga su posible relación con alias ‘Jota’, uno de los cabecillas importantes de Robledo, capturado recientemente por su presunta vinculación con actividades de narcotráfico.

Las autoridades buscan determinar si alias ‘El Tío’ participaba en el manejo de oficinas de cobro y en actividades relacionadas con narcotráfico en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad indicaron que este caso evidencia que las estructuras criminales continúan dinamizando distintos delitos y expandiendo su accionar a otras regiones del país.

Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones operativas y judiciales para desarticular estas organizaciones.