Bogotá abre convocatoria para producir una gran experiencia audiovisual inmersiva: ¿cómo participar?

La Secretaría Distrial de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con Proimágenes Colombia, a través del programa Gente Convergente, anunció la convocatoria para producir una Experiencia Audiovisual Inmersiva que se estrenará en el Bogotá Audiovisual Market (BAM) 2026, entre el 8 y el 12 de julio.

De acuerdo con la convocatoria, el proyecto seleccionado podrá recibir hasta $260.000.000 como estímulo no reembolsable para producción, montaje y exhibición, con acceso gratuito al público durante su estreno.

Lea también: ¡Ojo! Estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 9 al 13 de marzo de 2026

La convocatoria está dirigida a personas jurídicas con mínimo dos años de constitución y seleccionará una propuesta integral, adaptable a distintos espacios, donde la interacción, el recorrido y la puesta en escena sean el corazón de la obra.

El propósito de esta convocatoria es consolidar un ecosistema audiovisual robusto en la ciudad y a proyectar a Bogotá como un referente en la creación y producción de experiencias inmersivas de alto nivel, con capacidad de circulación en escenarios nacionales e internacionales.

“Con esta convocatoria damos un paso más hacia la consolidación de Bogotá como escenario de innovación y convergencia digital. Apostamos por proyectos inmersivos que demuestren la madurez creativa y técnica de nuestro talento local, y que puedan exhibirse ante la industria en un espacio estratégico como el BAM”, dijo Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Le puede interesar: Bogotá anuncia 2.221 vacantes de empleo hasta el 14 de marzo: ¿cómo aplicar? Le explicamos

Finalmente, es importante mencionar que Gente Convergente es una iniciativa que busca consolidar a Bogotá como hub digital en Latinoamérica, fortaleciendo un ecosistema creativo con capacidad de competir y circular en escenarios nacionales e internacionales.