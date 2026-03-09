La Curul de Paz por la región del Catatumbo tiene nueva representante

Catatumbo

Con el 100% de las mesas informadas (242) y 35.205 votantes, representados en el 53,32% del potencial votante, la región del Catatumbo tiene una nueva representante por la Curul de Paz - Citrep.

Se trata de Tatiana Gaona, quien junto a Wladimir Gómez conformaron la Asociación de Víctimas Camino de Esperanza Las Mercedes, logrando una votación de cercana a los 16 mil votos.

“Mirar atrás y ver el camino recorrido me llena el alma. Si tardamos en llegar, fue porque lo hicimos a nuestra manera: con el sudor, el esfuerzo y el corazón de toda mi región. Gracias por no soltarme la mano. Les prometo que a donde vaya, llevaré nuestro nombre en lo más alto. ¡Esto es por ustedes!“, expresó Gaona a través de sus redes sociales.

De esta manera, Gaona se convierte en la última representante que tendrá la región del Catatumbo por la curul de paz.

Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander recordó que “la curul de paz representa el llamado de las víctimas en medio de la ley 1448 y de los acuerdos de paz de la Habana”.

El funcionario indicó que “esta curul solo se pudo dar por dos periodos, este es su último periodo y representa los sectores más afligidos por la guerra, a los que les ha tocado enfrentar esa guerra, tener una representación en el Congreso”.

Recordemos que Diógenes Quintero fue quien ganó hace cuatro años esa curul de paz y ejerció sus funciones hasta el 28 de enero del 2026, día que se presentó el accidente del avión de Satena en la región del Catatumbo, donde Quintero perdió la vida.