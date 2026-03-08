Jhon Córdoba responde con gol, pero Krasnodar tropieza en la liga rusa.

El delantero colombiano Jhon Córdoba volvió a marcar en la Liga de Rusia, aunque su equipo (Krasnodar), cayó 2-1 frente a Rubin Kazan en el compromiso correspondiente a la jornada 20 del campeonato.

A pesar de la derrota, el conjunto del colombiano se mantiene como líder del torneo con 43 puntos, apenas uno por encima de Zenit Saint Petersburg, que también suma 20 partidos disputados y que en esta jornada perdió 2-1 frente al Orenburg.

En el desarrollo del partido, el encargado de abrir el marcador fue Nazmi Gripshi al minuto 24′ para el equipo local Rubin Kazan. En el segundo tiempo, Konstantin Nizhegorodov amplió la ventaja al 73′.

Cuando el partido parecía definido, apareció Jhon Córdoba en el 90+3′ para descontar en el marcador y sellar el resultado final 2-1.

Así fue el gol del Colombiano

¿Cuándo volvera a jugar Jhon Córdoba?

El delantero colombiano volverá a tener acción el sábado 14 de marzo a las 5:45 a.m. (Hora Colombia), cuando Krasnodar enfrente a FK Sochi en el partido válido por la jornada 21 de la Liga de Rusia.