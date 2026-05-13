Reino Unido permite a evacuados del MV Hondius completar en casa cuarentena tras salir del hospital

Passengers wearing a blue protective suits board a military bus after being evacuated from the Dutch flagged hantavirus-stricken cruise ship MV Hondius at the industrial port of Granadilla de Abona on the island of Tenerife in Spain's Canary Islands on May 10, 2026. Repatriation flights for the nearly 150 passengers onboard the ship hit by a deadly hantavirus outbreak began as passengers were transferred to shore on smaller vessels then by bus to the airport to be flown home after weeks at sea. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) / JORGE GUERRERO

Una veintena de británicos evacuados del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, podrán empezar a salir del hospital, donde estaban en cuarentena, para aislarse en sus domicilios a partir del miércoles, indicó la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA).

Paralelamente, diez personas que habían estado en contacto estrecho con los infectados y que ya se encontraban en aislamiento en los territorios británicos de ultramar de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico Sur, serán trasladadas a Reino Unido, donde completarán allí su periodo de autoaislamiento por precaución.

Las autoridades sanitarias no han precisado aún el lugar exacto en el que continuarán este aislamiento una vez lleguen al país.

Por el momento, ninguna de estas personas presenta síntomas, había indicado la UKHSA el martes.

Veintidós pasajeros del crucero —20 británicos, un alemán residente en Reino Unido y una pasajera japonesa— aterrizaron el domingo en Mánchester, en el norte de Inglaterra, después de haber sido evacuados del MV Hondius en las Islas Canarias.

Estos pasajeros fueron puestos en cuarentena durante al menos 72 horas en un hospital cercano a Liverpool, donde se les realizaron exámenes.

La UKHSA indicó que se adoptarán medidas “para acompañar a quienes regresen próximamente a sus domicilios para aislarse tras su estancia en el hospital”, una vez se den las condiciones necesarias.

El aislamiento en sus domicilios debe durar 45 días, y las autoridades sanitarias mantendrán un “contacto diario” con estos pacientes, que se someterán a pruebas regulares.

El brote de hantavirus detectado en el barco MV Hondius ha causado hasta el momento tres muertes, con un total de 11 casos confirmados, entre ellos una mujer francesa en estado grave.