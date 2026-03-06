Denuncian presunto abuso contra niña menor de edad en jardín infantil del norte de Bogotá

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Un presunto caso de abuso contra una menor dentro de un jardín infantil en el norte de Bogotá generó preocupación entre padres de familia y autoridades. La denuncia involucra al Jardín Infantil Stanford, donde, según los familiares de la niña, un docente habría tenido conductas inapropiadas durante una actividad académica.

De acuerdo con las declaraciones de la familia, la menor de edad contó a sus padres que un profesor identificado como “Mr. Jonathan” presuntamente realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas durante una clase de ballet y otras ocasiones bajo la excusa de ser un juego.

Tras escuchar el relato, los padres decidieron acudir a las autoridades y a un centro hospitalario para realizar exámenes médicos y presentar la denuncia formal para que se investigue lo sucedido.

El caso comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó inquietud entre la comunidad educativa, especialmente por tratarse de niños de edad preescolar.

La respuesta del jardín

Luego de conocerse la denuncia, las directivas del jardín infantil emitieron un comunicado público en el que explicaron que tuvieron conocimiento de los presuntos hechos en la mañana del 4 de marzo de 2026.

Según la institución, desde ese momento se activaron los protocolos internos para atender situaciones que puedan afectar la seguridad de los menores.

“El bienestar, la protección y la seguridad de los niños y niñas constituyen el principio fundamental que orienta cada una de las acciones de nuestro jardín infantil”, señalaron en el documento difundido a la comunidad educativa.

El jardín también indicó que puso a disposición de las autoridades la información necesaria para avanzar en la investigación. Entre los elementos entregados se encuentran registros institucionales y material audiovisual que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Las directivas afirmaron que están colaborando plenamente con las autoridades y reiteraron su política de cero tolerancia frente a cualquier forma de vulneración de los derechos de los niños.

Por ahora, la identidad del docente señalado se mantiene bajo reserva mientras avanzan las indagaciones y que el objetivo de la investigación es determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y establecer posibles responsabilidades.