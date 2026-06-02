MinAmbiente habría sido notificado desde hace un año de situación crítica de cocodrilos del Orinoco

La senadora Andrea Padilla reveló que el Ministerio de Ambiente fue notificado hace un año sobre la situación crítica de hambre, hacinamiento y deterioro médico que enfrentan los cocodrilos de Orinoco ubicados en la Estación de Biología Roberto Franco, el Parque Merecure y la Universidad de los Llanos.

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