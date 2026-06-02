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02 jun 2026 Actualizado 15:21

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MinAmbiente habría sido notificado desde hace un año de situación crítica de cocodrilos del Orinoco

Cocodrilos. Foto: Getty Images / Ministerio de Ambiente.

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La senadora Andrea Padilla reveló que el Ministerio de Ambiente fue notificado hace un año sobre la situación crítica de hambre, hacinamiento y deterioro médico que enfrentan los cocodrilos de Orinoco ubicados en la Estación de Biología Roberto Franco, el Parque Merecure y la Universidad de los Llanos.

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Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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