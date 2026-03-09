Jennifer Pedraza: recoger las banderas de Jorge Enrique Robledo en el Senado sería un gran honor

La senadora electa Jennifer Pedraza, de la coalición Dignidad y Compromiso junto al Nuevo Liberalismo y el Partido Mira, aseguró que sería un gran honor recoger las banderas políticas del exsenador Jorge Enrique Robledo, quien no logró mantener su curul en el Congreso.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Pedraza destacó que Robledo fue una de las figuras que la inspiró a incursionar en la política, recordando que durante su época como estudiante de la Universidad Nacional de Colombia seguía con atención sus debates de control político, entre ellos los relacionados con el escándalo de Caso Odebrecht en Colombia.

“Es un senador honorable y una persona que me inspiró a entrar en política. Para mí ha sido un honor construir equipo con él y aprender de su trayectoria”, afirmó Pedraza, al señalar que asumir ese legado también implica aportar las propuestas y visiones de una nueva generación.

La congresista electa también se refirió a la coalición que integró para llegar al Senado, explicando que, aunque ha participado en alianzas políticas con diferentes partidos, sus principios —especialmente en temas como los derechos de las mujeres— no están en negociación. También destacó que su agenda legislativa seguirá enfocada en las causas sociales que ha defendido desde su paso por la Cámara de Representantes.

Finalmente, Pedraza agradeció el respaldo de los distintos sectores que integraron la lista y resaltó el trabajo de nuevos liderazgos que participaron en la coalición, asegurando que espera que continúen construyendo espacios en la política nacional.

Lea también: Algunos célebres quemados en las elecciones legislativas