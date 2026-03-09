Precio del café HOY 9 de marzo en Colombia según la FNC: Así inició la semana el producto nacional

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este lunes 9 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para HOY 9 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 9 de enero se cotizará en $2.248.000 (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra da continuidad a la constante alza que presenta el café respecto a la semana anterior, cuando la carga se cotizó en $2,223,000 pesos (COP) finalizando la semana.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los $10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

Esto beneficia a los agricultores, distribuidores y exportadores del producto nacional, puesto que el precio del café venía presentando un aumento constante desde el inicio de la semana anterior, en donde cotizó por un valor de 2,146,000 pesos (COP).

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 9 marzo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 9 de marzo son: