10 mar 2026 Actualizado 13:25

Elecciones: Petro convoca a abogados a validar presunta diferencia entre preconteo y votos en urnas

El presidente continúa denunciando presuntas irregularidades en los escrutinios.

“Demando al Congreso un código electoral moderno y del Estado”: Petro en apertura de elecciones. AFP / RAUL ARBOLEDA

Ante las supuestas irregularidades que sigue denunciando que se habrían presentado en las elecciones, el presidente Gustavo Petro a todos los abogados del país con experiencia en votaciones, a acudir a las comisiones de los escrutinios, para que validen la presunta diferencia que existe entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas.

Asegura que debe haber, un abogado por lo menos, por comisión escrutadora especialmente en los departamentos Nariño, Santander, Sucre, Atlántico, Bogotá, y Valle del Cauca que deberán ser pagados por los partidos políticos, para mostrar las supuestas consecuencias de la vulnerabilidad del software.

¿Qué denuncia el presidente?

El alto mandatario asegura que en las elecciones del pasado documento se habría presentado aumento de tachones en los formularios E-14, empresarios que entrenaron a jurados de votación, para que se inscribieran y fomentaran el fraude, y supuestos jurados que ofrecieron tarjetones de la consulta, entre otras.

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

