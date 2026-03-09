Liberado conductor que había sido secuestrado por ‘Los Shottas’ en Buenaventura

Este hombre fue secuestrado por ocho hombres en cuatro motocicletas por la vía principal que conduce al Puerto.

La Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación lograron la liberación de un conductor que había sido retenido en contra de su voluntad por integrantes del Grupo Delincuencial Organizado – GDO ‘Los Shottas’, en el Distrito Especial de Buenaventura.

La operación se inició tras recibir información de Inteligencia Naval que alertaba sobre un posible secuestro de una persona que se movilizaba en un vehículo tipo furgón por la vía principal que conduce a este Distrito del Valle del Cauca.

Durante el trayecto, el conductor fue interceptado por cuatro motocicletas y ocho sujetos que, portando armas de fuego, lo intimidaron y lo obligaron a detenerse y descender del vehículo. Posteriormente, la víctima fue agredida físicamente y conducida hacia un lugar desconocido.

Como resultado de la presión ejercida por las autoridades en el área perimetral identificada, se logró la liberación del conductor. Sin embargo, al notar la presencia de las autoridades, los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Con esta operación se logró frustrar las intenciones criminales del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Shottas’, evitando además que se efectuara el pago de una suma aproximada de 15 millones de pesos que exigían para la liberación de la víctima.