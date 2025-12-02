Liberado comerciante secuestrado en zona rural de Ocaña

Norte de Santander.

En las últimas horas se conoció la liberación de Pablo Helí Rizo Jiménez, un comerciante y agricultor de 62 años que había sido secuestrado el pasado 18 de octubre en zona rural de Ocaña.

El hombre fue entregado a sus familiares después de permanecer más de un mes retenido por hombres armados, en medio de un caso que generó preocupación en el municipio.

Rizo fue interceptado por sus captores cuando se desplazaba hacia un predio de su propiedad, en el sector conocido como La Trampa del Zorro, jurisdicción del corregimiento de Aguas Claras.

El secuestro ocurrió en la vía que comunica con el aeropuerto de Ocaña, a pocos metros de una unidad militar instalada en esa zona.

La confirmación de su liberación produjo alivio entre sus allegados, quienes señalaron que ya se encuentra a salvo y en proceso de recuperación tras las semanas de cautiverio.

Hasta ahora, no se ha informado qué estructura armada estaría detrás del secuestro, pero las autoridades no descartan que el ELN esté detrás de este hecho.