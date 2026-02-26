Posible incremento de hechos delictivos en Buenaventura por captura de “Diego Optra” advierte Pares

El 20 de febrero de 2026 fue capturado en Getafe, Madrid en España, Diego Fernando Bustamante Segura, conocido como alias Diego Optra.

Un incremento de acciones violentas y hechos delictivos como estrategia de demostración de control territorial, se podría generar en el puerto de Buenaventura, luego de la captura en España de alias “Diego Optra”.

Para Linda Posso Gómez, coordinadora Oficina Regional Pacifico de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, con la captura de este cabecilla, podría darse continuidad al espacio sociojurídico, con la permanencia de Los Shottas en la Paz urbana. Sin embargo, esto exigiría una reconfiguración profunda de la estrategia de diálogo.

Según Linda Posso, las capturas recientes, la falta de garantías jurídicas y los altos niveles de desconfianza podrían derivar en una ruptura definitiva de un proceso que hoy luce agonizante, al menos en lo que respecta a sus objetivos iniciales de sometimiento, desarticulación de estructuras criminales y tránsito hacia economías legales.

Cabe anotar, que las autoridades han señalado a “Diego Optra” como uno de los principales cabecillas de Los Shottas y lo vinculan con el control de economías ilegales en Buenaventura, particularmente en zonas que son estratégicas asociadas al microtráfico, narcotráfico y otras rentas ilícitas que sostienen la dinámica criminal en la ciudad puerto.

Alis “Diego Optra”

No es la primera vez que "Diego Optra" es detenido. En octubre de 2019 fue capturado en Rionegro, Antioquia, en medio de una ofensiva contra estructuras derivadas de la antigua banda La Local. Optra permaneció privado de la libertad hasta septiembre de 2022, cuando quedó en libertad por vencimiento de términos. En 2025, se conoció que estaría residiendo en España.

Para la Fundación Pares, la captura de este cabecilla ocurre en un contexto particular, Los Shottas actualmente hacen parte del espacio de conversación sociojurídica instalado en julio de 2023, en el marco de la política de paz total.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, los principales voceros de esta estructura, conocidos como Jimmy y Jerónimo, fueron capturados por el delito de secuestro simple, lo que generó diversas reacciones y pronunciamientos públicos.

Según Pares, si bien el número de homicidios ha disminuido considerablemente desde octubre de 2025, esta reducción no necesariamente refleja una transformación estructural.